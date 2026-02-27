Força-tarefa leva serviços de zeladoria à região do Imperador

Megamutirão contempla cinco bairros com ações de capinação, tapa-buraco, limpeza de bueiros e reforço na sinalização viária





A Prefeitura de Suzano iniciou na segunda-feira (23) uma nova etapa do projeto “Suzano em Ação – Megamutirão de Zeladoria”, levando uma força-tarefa de serviços urbanos à região do Jardim Imperador. Também foram contemplados o Jardim Monte Cristo, Jardim Suzanópolis, Cidade Cruzeiro do Sul e Jardim Quaresmeira.

As equipes das Secretarias de Manutenção e Serviços Urbanos, Transporte e Mobilidade Urbana, Governo e Meio Ambiente executaram serviços de varrição, capinação, roçagem, iluminação pública, pintura, limpeza de bueiros e reforço na sinalização viária. As operações “Tapa-Buraco” e “Cata-Treco” também integraram o pacote de ações.

No Jardim Monte Cristo, foi realizada a desobstrução de bocas de lobo na rua da Prata, com o objetivo de melhorar o escoamento da água da chuva e prevenir alagamentos. Já no Jardim Quaresmeira, a praça Wanda Benvenuti Umbriaco recebeu serviços de roçagem na área entre as ruas Maria da Conceição Oliveira e Raimundo Venâncio de Oliveira.

A Secretaria de Transporte promoveu a pintura de faixa de pedestre na rua da Safira, no Jardim Monte Cristo, além de melhorias no pavimento da rua Benedicto de Ávila, no Jardim Suzanópolis, por meio da “Operação Tapa-Buraco”.

De acordo com a administração municipal, mais de cem profissionais e cerca de 200 equipamentos foram mobilizados para a ação, incluindo retroescavadeiras, caminhões caçamba, caminhões basculantes e veículos de coleta ambiental.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, destacou o empenho das equipes em uma ação importante como esta. “Estamos reunidos nesta força-tarefa para manter a cidade conservada, bem cuidada e com boas condições de circulação”, afirmou.

Para o prefeito Pedro Ishi, a mobilização reforça o compromisso com a manutenção dos bairros. “Estivemos nestas localidades com nossos equipamentos para intensificar a roçagem, os serviços de boca de lobo e a operação tapa-buraco”, declarou.

Crédito: Wanderley Costa/Secop Suzano

Serviços de roçagem foram executados em vias e áreas públicas dos bairros atendidos



