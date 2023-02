Força-tarefa atende moradores de bairros atingidos por chuvas

A Prefeitura de Mogi organizou uma força tarefa para o atendimento às famílias afetadas pelas fortes chuvas que vêm atingindo o município desde o último domingo (29/01). O trabalho envolve diversas Secretarias, com foco principal nas regiões do Jardim Santos Dumont, Jardim Aeroporto e Jundiapeba, locais em que famílias tiveram as casas invadidas pelas águas.

Das terça (31/01) a quarta-feira (1), foram registrados 52,1 mm de chuva no ponto de medição do DAEE, na Ponte Grande. As chuvas, foram mais intensas na região oeste da cidade. Em Jundiapeba, foram registrados 87 mm de chuva e no Jardim Santos Dumont foram 72 mm.

Os bairros da região oeste da cidade vêm registrando os maiores volumes de chuva da cidade. De domingo até esta terça, a região do Jardim Santos Dumont registrou 186,8 mm de chuva, enquanto no distrito de Jundiapeba foram 157,4 mm. O grande volume registrado em dias seguidos dificulta a absorção da água pelo solo e o escoamento pelos sistemas de drenagem, córregos e rios.

Nesta quarta-feira (1), as equipes atuaram nas regiões do Oropó, que engloba o Jardim Santos Dumont e o Jardim Aeroporto, e em Jundiapeba para vistorias nos imóveis e o atendimento à população.

Nestes locais, as famílias atingidas por alagamentos estão recebendo auxílio da Prefeitura, com o fornecimento de colchões, kits de limpeza e cestas básicas.