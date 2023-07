Flow Rock Fest acontece neste sábado

Os fãs de rock terão uma ótima opção para aproveitar grandes sucessos da música nacional e internacional com a primeira edição do Flow Rock Fest. Com organização do músico e produtor cultural Daniel Sawaya, em parceria com Álvaro Junior, o festival acontece neste sábado, dia 8 de julho, a partir das 20h, no Braddock Rock Bar, que fica na avenida Francisco Rodrigues Filho, 347, no Mogilar.

De acordo com o organizador, Daniel Sawaya, o objetivo do evento é proporcionar a vivência de uma atmosfera Rock’n’Roll e terá a participação de duas bandas: Saway e Sangloria. Ainda dá tempo de garantir o ingresso antecipado por R$ 20, que pode ser comprado na Big Bang Instrumentos, no Café Mix Moriá, na Academia Lift e no próprio bar. No dia do festival também será possível adquirir o ingresso na porta do evento, por R$ 25.

Além de garantir uma noite com muita música, o Flow Rock Fest terá também uma ação solidária. Os organizadores pedem que o público doe um pacote de absorventes, que serão doados ao Projeto Tia Chica do Fundo Social de Mogi das Cruzes para o combate à pobreza menstrual. Os absorventes podem ser entregues na clínica Ranoli antecipadamente, na avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 703, Sala 1313, ou entregues na própria noite do evento no Braddock.

O organizador Daniel Sawaya explica o porquê do Flow Rock Fest aliar música e solidariedade. “Queríamos trazer essa vivência de altruísmo, de que podemos fazer a diferença na vida dos outros. A parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Mogi é fundamental para que as doações sejam entregues a quem realmente precisa”, adianta.

Flow Rock Fest

8 de junho, 20h

Braddock Rock Bar

Avenida Francisco Rodrigues Filho, 347 – Mogilar