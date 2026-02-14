Floresta Brasil 3ª Edição – Viva sua Fantasia reuniu cerca de 180 convidados na Casa Giardino, em Mogi das Cruzes.

A terceira edição do Floresta Brasil – Viva sua Fantasia marcou a abertura do Carnaval em Mogi das Cruzes com uma proposta que uniu música, natureza, fantasia e sofisticação. Realizado na Casa Giardino, o evento reuniu aproximadamente 180 convidados em uma noite inspirada na diversidade e exuberância da fauna e flora brasileira.

A ideia do baile surgiu do desejo de oferecer uma experiência diferente na região. “Sempre acreditei que o Carnaval, além de alegre, também pode ser vivido com glamour, identidade e curadoria. O Floresta Brasil nasceu exatamente desse olhar: resgatar o espírito dos grandes bailes, conectando música, fantasia, natureza e encontros únicos, tudo em uma mesma noite”, afirmou o idealizador, Leandro Sérgio Muniz da Silva. O evento foi idealizado pelo Cidade Viva, sob a sua supervisão e curadoria.

O local escolhido reforçou a proposta imersiva. A Casa Giardino, inserida em meio à mata nativa, foi eleita oficialmente “A Casa do Floresta Brasil”. “O cenário natural conversa perfeitamente com o conceito do evento e proporciona uma experiência envolvente desde a chegada”, destacou.

A programação musical contou com banda ao vivo comandada pelo cantor Vando Negretti, além dos DJs Ronaldo Costa e Dirceu Schmidt. O repertório valorizou ritmos brasileiros e brasilidades contemporâneas, com a participação de duas passistas de escola de samba.

O dress code incentivou fantasias inspiradas na fauna e flora brasileiras, com liberdade para maquiagem, máscaras e produções elaboradas. Mais da metade dos homens aderiu ao Black Tie, com smoking e summer. A decoração acompanhou o conceito, com elementos naturais, iluminação cênica e atmosfera tropical elegante.

Segundo Leandro Sérgio, a reação do público foi positiva: “Durante a festa, o clima era de encantamento, pura alegria e conexão. Uma apoteose em plena floresta”.

Para o idealizador, o Floresta Brasil contribui para ampliar o olhar sobre o Carnaval na cidade: “Mostra que ele pode ser diverso, sofisticado e culturalmente relevante, movimentando a economia criativa e valorizando profissionais e espaços locais”. A intenção é realizar nova edição no próximo ano, mantendo a tradição de acontecer uma semana antes do Carnaval.





