Fique Sabendo – Edição 1462

…que, nesta semana, foi inaugurada a Singular Kids – Centro de Desenvolvimento Infantil, da pediatra Nastassja Ribeiro, com 19 anos de experiência na área de neurodesenvolvimento, TEA e nutrologia. A clínica fica na Rua Brás de Pina, 529, no Alto do Ipiranga.

…que, no dia 15, a Sync Gym Brasil recebeu convidados em grande estilo para apresentar o maior complexo de bem-estar da região e seu ecossistema dedicado ao wellness e à saúde, localizado no Rodeio. Sucesso!

…que neste sábado, dia 17, às 15h, a Associação Pró-Divino realiza a 3ª Coroa do Divino Espírito Santo e Chá Bingo, em prol da Festa do Divino 2027. O encontro será em sua sede, na Av. Francisco Rodrigues Filho, 1.232, na Vila Mogilar.

…que, com inscrições esgotadas, a Braz Cubas realiza neste domingo, dia 18, às 7h30, a Braz Cubas Running 2026, no Ginásio Hugo Ramos, com percursos de 3,5 e 10 km. Nossa diretora comercial, Muriel Pupo, e eu já estamos prontas.