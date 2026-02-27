Fique Sabendo | Edição 1429

….que a Rede Feminina de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco promove o “Chá Bingo” em 19 de março, às 14h30, no Clube de Campo de Mogi. Os ingressos custam R$70 e a tarde terá rodadas especiais. Participe desta causa!



…que o historiador Glauco Ricciele realiza, dia 27, às 19h, mais uma visita noturna ao Cemitério São Salvador. A ação faz parte do projeto “(Re)Descubra Mogy das Cruzes” e promete revelar histórias fascinantes da cidade.



…que no Jarouche BBQ Expert o seu churrasco é completo, com carnes selecionadas, saladas e bebidas. A estrutura é total para o seu evento, sem você se preocupar com nada. Informações e reservas pelo 9 9201-1714. Confira!

…que o Suzano Shopping promove até dia 28 a feira “Artitudo”. Na praça de eventos, o público encontra decoração, óleos essenciais, bebidas artesanais e opções de presentes nacionais e internacionais. Uma ótima dica de passeio!