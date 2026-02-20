Fique Sabendo | Edição 1428

…que o Centro Veterinário MasterClin reuniu amigos e clientes no animado “Blocão da MasterClin”. A folia pet aconteceu no dia 14, na unidade da Vila Oliveira, celebrando o Carnaval com muita alegria e descontração.
…que de 2 a 15 de março, o Patteo Urupema Shopping recebe o Encontro de Multicolecionismo. O evento terá exposições de miniaturas Diecast, itens 3D e raridades para os apaixonados por coleções. Imperdível!
…que o Sindicato Rural de Mogi recebe, dia 24, às 13h45, o Encontro Técnico Água, Agricultura e Clima. O evento conta com gestores públicos, lideranças do setor agrícola e especialistas para debater segurança hídrica e gestão. Inscrições: materiais.aguasustentavel.org.br/evento-altotitete. Participe!
…que no dia 28, a academia Soul Personal Studio promove uma trilha em Paranapiacaba. Indicado para iniciantes que poderão contemplar cacheiras e muita beleza em um percurso total de 10km. Inscrições até o dia 20 deste mês.