Fique Sabendo | Edição 1427

…que Mogi das Cruzes recebe, pela AR Produções, a primeira Pagodeira Mogi Sunset no dia 22 de março, às 14h, na Arena Mogi. O line-up de peso terá Thiaguinho, Dilsinho, Bruno Diegues e Pagode do Canta. Vendas no Quero Ingresso.

…que o Suzano Shopping confirmou para março a inauguração da Dafyne Presentes, que trará mix de papelaria, beleza, eletrônicos e utilidades. Só em 2025, o centro de compras já contabiliza 28 novas marcas, fortalecendo o varejo local.

…que fisioterapeutas do Imot Sports vivenciaram, em janeiro, treinamento com o Mogi Basquete. A equipe conheceu a rotina de preparação dos atletas, garantindo ainda mais qualidade no atendimento especializado aos jogadores.

…que a Autoescola Campos lançou pacote econômico para quem deseja tirar a CNH sem obrigatoriedade de aulas em CFC. O plano inclui duas aulas práticas com instrutor credenciado e aluguel do carro para o exame. Confira!