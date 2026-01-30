Fique Sabendo | Edição 1425

… que no dia 4, às 18h, o Sebrae irá promover um workshop inédito, e gratuito, de talentos no audiovisual na sede regional do Alto Tietê, em Mogi. Inscrições: https://forms.office.com/r/Hq7P9e5mNs.

…que na noite do dia 5, nossa eterna Miss Mogi, Fanni Santos, inaugura oficialmente no salão Kebek sua nova loja de vendas online Miss Fanni, com lindas peças de alfaiataria feminina. Não falto!

… que o Carnaval 2026 do colégio Saint Thomas será um momento de muita alegria para os alunos, famílias e equipe escolar. O Bloquinho de Carnaval será no dia 7, das 14h às 16h, com banda ao vivo, tocando marchinhas. Já reservei meu abadá!

…que, voltada para quem não possui plano de saúde, a Solumedi oferece agendamento de consultas, exames e cirurgias por valores acessíveis. Você paga só quando for usar, sem taxas de adesão, mensalidades ou anuidade, e com o cartão Solumedi, você tem descontos em farmácias e óticas.



