Fique Sabendo | Edição 1421

… que, no dia 15, recebemos a visita do assessor de imprensa da Suzano S.A., Bruno Martins, que firmou nossa parceria com uma gentil carta e um kit de produtos das operações e projetos sociais apoiados pela empresa.

… que no dia 21, às 11h, o Mogi Shopping irá realizar o Encontro PET de Natal com circuito especial, fotos com Papai Noel no trono Pet, brindes e atividades gratuitas.

… que a Bella Festas e Descartáveis mudou-se para o bairro do Mogi Moderno e está sob nova direção e nova equipe para melhor atendê-lo. Boa dica para estas festas.

… que as lojas e a praça de alimentação do Suzano Shopping estão com horários diferenciados até 1º de janeiro para oferecer mais tranquilidade aos clientes na compras de fim de ano.

Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

Últimas