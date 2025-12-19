Fique Sabendo | Edição 1421

… que, no dia 15, recebemos a visita do assessor de imprensa da Suzano S.A., Bruno Martins, que firmou nossa parceria com uma gentil carta e um kit de produtos das operações e projetos sociais apoiados pela empresa.

… que no dia 21, às 11h, o Mogi Shopping irá realizar o Encontro PET de Natal com circuito especial, fotos com Papai Noel no trono Pet, brindes e atividades gratuitas.

… que a Bella Festas e Descartáveis mudou-se para o bairro do Mogi Moderno e está sob nova direção e nova equipe para melhor atendê-lo. Boa dica para estas festas.

… que as lojas e a praça de alimentação do Suzano Shopping estão com horários diferenciados até 1º de janeiro para oferecer mais tranquilidade aos clientes na compras de fim de ano.