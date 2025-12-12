Fique Sabendo | Edição 1420

…que, no dia 9, estive presente no lançamento do livro “Vale Reciclar”, de autoria da primeira-dama de Arujá, Clau Camargo, no auditório da OAB de Mogi das Cruzes. A obra é uma iniciativa que alia sustentabilidade, inclusão social e educação ambiental.



…que a Associação Pró-Divino realiza no dia 13, às 15h, em sua sede, o chá beneficente da 5ª Coroa do Ciclo Preparatório da Festa do Divino 2026, com uma TV 42” como prenda principal do bingo.

… que no dia 16, às 18h, a Vizzela, marca mogiana de maquiagem vegana e cruelty-free, convida para a inauguração da sua primeira loja física na cidade, no Mogi Shopping.

… que, também no dia 16, às 18h30, Márcio Maldonado Filho promove o lançamento de seu livro Enquanto Houver Sol – Transformando ansiedade e depressão em serenidade e força para viver, na Casa Dewa.