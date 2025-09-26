Fique Sabendo | Edição 1409

…que até o final deste mês, a Boutique Edna Figueiredo, no Socorro, está em promoção em vários modelos de moda feminina de alta qualidade, com descontos que podem ir de 20 a 40%. Não perca!

… que no dia 27, às 19h, no Recanto Feliz RM, será realizada a Noite da Pizza Solidária, em prol da reforma do telhado da Comunidade Missionária Nossa Senhora Rosa Mística. Reservas: 91039-4272.

…que, inaugurada no dia 26, a mais nova opção de baile country e sertanejo, Ox Valley, receberá no sábado, dia 27, a dupla Guilherme & Helluan. A abertura da casa será às 22h.

…que, com sedes em Brás Cubas e César de Souza, no dia 1º, o Centro Veterinário MasterClin receberá clientes e amigos na inauguração da unidade Vila Oliveira, exclusiva para atendimentos em 12 especialidades.