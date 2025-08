Fique Sabendo | Edição 1401

…que nos dias 2 e 3, Salesópolis realiza a 2ª Festa do Agricultor 2025, no bairro dos Remédios, com missa, música, concurso de Miss, desfile de tratores, sorteios de brindes e praça de alimentação. Entrada e estacionamento gratuitos.

… que o Colégio Gênesis abre matrículas para início no dia 4 de agosto e oferece ensino de qualidade, Sistema Mackenzie, e o programa Líder em Mim, que prepara o aluno academicamente e emocionalmente para os desafios da vida. Informações: 94344-5258.



…que a Autoescola Shangai tem o maior índice de aprovação em Mogi, com aulas práticas e professores qualificados, aulas teóricas sem enrolação e atendimento humanizado. Além da sua CNH parcelada em até 10 x no crédito. Confira!

… que dia 8 será o dia da esperada e tradicional Paella da AEAMC- Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agronômos de Mogi das Cruzes. O evento será realizado no espaço Arrumando a Casa. Estarei lá!