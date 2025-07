Fique Sabendo | Edição 1400

… que a padaria Tita inaugurou, neste mês, a sua nova unidade na Vila da Prata, dentro do posto de gasolina BR. Confira!



…que, nos dias 2 e 3 de agosto, o Bunkyo de Mogi das Cruzes promoverá o evento Tanabata Matsuri 2025 – Festival das Estrelas, com oficinas culturais, apresentações, shows e experiências interativas. O ingresso está disponível no site.

… que entre os dias 25 e 27, o Suzano Shopping realiza seu Arraiá, no estacionamento do centro de lazer e compras. A entrada é gratuita.

… que a presidente do PL Mulher, Dana Costa, programa o Ciclo de Palestras, com dez eventos para inspirar lideranças femininas no Alto Tietê, na Câmara Municipal. A primeira, “Construção da Imagem Pública”, será no dia 9 de agosto, com Fádua Sleiman.