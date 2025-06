Fique Sabendo | Edição 1395

… que o Rotary Club Mogi das Cruzes fará a cerimônia de transmissão de cargo e posse do Conselho Diretor 2025/2026, no próximo dia 26, às 20h,na Associação dos Rotarianos. O presidente nomeado será Antônio Carlos Custódio.





…que o Colégio Gênesis, de Mogi das Cruzes, está preparando a sua tradicional Festa das Nações para o dia 27, das 18 às 22 horas, no Clube Náutico Mogiano, com barracas de comidas típicas, danças, teatra, brincadeiras temáticas e exposição de trabalhos dos alunos. Vale a pena conferir!





… que o Centro Universitário Braz Cubas abriu inscrições para o Programa Nacional de Seleção de Mestres e Doutores, prevendo a contratação de professores para atuar em áreas do conhecimento. Mais informações pelo site: www.brazcubas.br.





… que o Instituto Lea Campos (ILC) comemorará aniversário no dia 22, com o Arraiá 7 anos ILC, no Galpão Arthur Netto, em Mogi das Cruzes. A festa contará com música, barraca de comidas e bebidas típicas, e feira de economia criativa.