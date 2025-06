Fique Sabendo | Edição 1394

… que o Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) realizará a terceira edição do Botequim Reencontro, com o tema” Peace, Love and Rock”, no dia 13, com a Banda Combo e o cardápio do Buffet Perfil, com porções e salgados variados. Mais informações pelo (11) 4728-5600.



…que, no dia 13 de junho, às 8h30, acontecerá o Café no Sincomércio, a empreendedores para networking e boas conexões. O evento será na rua Cel. Souza Franco, 74, Centro, Mogi das Cruzes. Quem quiser participar, deve levar a sua xícara favorita e um comida gostosa para compartilhar.



… que a Pinacoteca de Mogi terá o Sarau Encantador com Regina Pinhal, no dia 14 de junho, às 10 horas. Regina é uma cantora renomada e natural de Mogi. A entrada é gratuita e para toda a população.



… que estreiou no Mogi Shopping, na sexta (13), o Mogi In Concert. Na agenda do evento, Diego Novaes se apresentará às terças e quintas-feiras, das 12h30 às 14h, e o maestro Niquinho estará presente no terceiro domingo do mês, às 16h30.