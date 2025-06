Fique Sabendo | Edição 1393

… que Juliana Tonidandel, leia-se Festa Sapeca, prepara um novo local para eventos em Mogi. Ainda sob reforma, ela adianta que Recanto Sapeca será um espaço de muito verde e que irá surpreender a todos.



…que no dia 7, a diretora do Gazeta Popular, Josy Spada, irá receber os amigos na sua residência, em Suzano, para comemorar seu aniversário em clima de “Tardezinha”, com o buffet Zé do Viquelin. Estarei lá!

… que a Furlan Academia está com unidade nova, no Clube Náutico Mogiano. Com profissionais competentes de Educação Física, o local oferece musculação, aparelhos novos, fitness, kick boxing, de segunda a sábado. Mais informações: 96980-5925.

…que semana que vem entro de férias, com retorno logo no dia 22. Neste período, interinamente, a coluna será escrita pela Redação do jornal A Semana e informações e pautas podem ser enviadas para o direct mail do perfil @jornalasemana no Instagram.