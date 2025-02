Fique Sabendo | Edição 1379

… que no dia 28, as crianças da Associação Beneficente Doce Lar e do Instituto Beneficente Gessi Paiva Rios Neri participarão do “Bloquinho – Alegria na Escola”, em comemoração ao Carnaval.

… que no dia 28, às 21h, o Clube de Campo dará início ao tradicional Abre Alas, no salão social Wilson Cury, com concurso de fantasias e rolha livre.

… que a ótica MAX possui laboratório 100% digital e o que é melhor: seus óculos ficam prontos em apenas uma hora.

… que a escola de oratória Vox2You está com dez vagas para a nova turma do curso Master. O início das aulas será no dia 18 de março. Informações: 9 6951-0669.

… que no Proveaprove Restaurante e Marmitaria, localizado no Centro de Mogi, você encontra qualidade e preço justo, com marmitas e prato coma à vontade. Vale a pena conferir.