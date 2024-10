Fique Sabendo | Edição 1360

… que a Unità Conceito Colaborativo completa dois anos de atividades este mês. Para comemorar, a gestora Karina realiza um happy hour na próxima segunda, dia 14. Grata pelo convite.

… que no dia 17, o Sebrae-SP promove o Programa Inova Olhar para gestores do Estado inteiro, principalmente do Alto Tietê, com o objetivo te oferecer visitas técnicas em diversos negócios consolidados para apresentar os cases de sucesso.

… que no dia 22, às 19h, a ACMC comemora com coquetel no Cemforpe seus 104 anos de fundação com a 45ª edição de entrega do Prêmio Empreendedor do Ano. A entidade solicita que os presentes levem 1kg de leite em pó a serem doados ao Fundo Social.

… que no próximo dia 25, às 21h, será a tão aguardada festa The Red Carpet 3th Edition by Thales Talarico no Clube de Campo, com premiação para homenageados que trilharam sua trajetória ao longo do último ano. Não perco!