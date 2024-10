Fique Sabendo | Edição 1359

… que, entre os dias 4 e 6, o Mogi Shopping traz de volta, em seu estacionamento, o Beerland – Festival de Cerveja, com cervejas artesanais, food trucks, atividades lúdicas e música ao vivo.

… que nesta sexta, dia 4, das 15 às 18h, a escritora Mara Brasil estará em Tarde de Autógrafos do seu romance mediúnico Caminhos, na Carmela Pizzaria. A renda das vendas será em parte destinada à Rede de Combate ao Câncer, no lançamento do Outubro Rosa. Compareça!

… que, no mês de outubro, de terça a sábado, das 13 às 20h, o Patteo Urupema Shopping conta com a Expo Graffiti, com telas e esculturas do artista plástico Galo. As obras vendidas terão parte da verba revertida ao ILC – Instituto Lea Campos.

… que, na noite desta sexta, dia 4, às 20h, a APCD – Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas/Mogi realiza um jantar para comemorar o Dia do Dentista. O evento será no salão social do Clube de Campo.