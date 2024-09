Fique Sabendo | Edição 1358

… que a Auditif oferece aparelhos auditivos modernos e tecnológicos. Realize uma avaliação e descubra a solução perfeita para você, com a chance de testar gratuitamente.

… que no dia 26, estive presente, representando o jornal A Semana, no debate com os prefeituráveis de Mogi, organizado pela Conexão Voto Certo, no estúdio Artes Filmes. Confira no YouTube.

… que no dia 5 de outubro, o Clube de Campo realiza uma caminhada para associados até Sabaúna, com ponto de concentração no condomínio Ipoema Espaço e Vida, em César de Souza. Inscrições na academia do clube.

… que neste sábado, dia 28, será a esperada 6ª Oktoberfest Mogi, da Cidade Viva, no Clube Vila Santista. A festa contará com corte de rainha e princesas, comida e música boa e diversos tipos de cervejas.