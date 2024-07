Fique Sabendo | Edição 1348

… que neste mês, a ONG FERA completa dez anos de fundação e programa para este domingo, dia 21, das 15 às 19h, uma festa em comemoração, para reencontrar os adotantes e adotados nesses anos, na MasterClin, em César de Souza.

… que a Rede Feminina de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco organiza para o dia 19, às 19h, a Noite do Pastel. A festa será no Clube de Campo, com ingresso a R$ 50, que dá direito a seis pastéis e três rodadas de bingo.

…que, inaugurado recentemente no centro de Mogi das Cruzes, o Graça Supermercado promete preços imperdíveis em seus produtos. Confira.

… que, nos dias 19 e 20, a pizzaria Via Napoli comemora o seu 17º aniversário com um arraiá imperdível: são 44 sabores de pizzas, preparadas especialmente para a festança, e quem comprar o ingresso pelo aplicativo, paga apenas R$ 29,99.