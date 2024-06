Fique Sabendo | Edição 1344

… que nesta sexta, dia 21, às 19h, o Colégio Gênesis realiza a Festa das Nações, no Clube Náutico, com danças, teatro, músicas e comidas típicas de vários países, e brinquedos para a criançada.

…que no dia 22, das 10h ás 18h, tem o Arraiá 2024 do colégio Saint Thomas’ School, com danças e comidas típicas. A festa será na Associação dos Agricultores de Cocuera. Não perca!

… que, de 27 de junho a 7 de julho, será realizada no Largo da Feira de Brás Cubas a 23ª Festa do Divino Espírito Santo de Brás Cubas, com quermesse, barracas típicas, shows e locução de Lino Silva.

… que no dia 2 de julho, o Street Market Soberano abre suas portas para atender famílias com restaurantes de vários segmentos da gastronomia, espaço kids, ambiente familiar e local pet.