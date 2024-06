Fique Sabendo | Edição 1343

… que no dia 16, às 15h, a MasterClin César de Souza realiza uma festa junina para os animais de estimação, onde os petclientes da clínica poderão desfrutar do Arraiá Pet.

… que neste domingo, dia 16, às 9h, o Clube de Campo promove o Basquete 3×3 Feminino CCMC. Ainda há tempo de se inscrever no Departamento de Esportes do Clube.

… que o querido Lelo Mello está preparando a famosa Feijoada do Lelo, no dia 15, a partir das 12h51, no Clube de Campo. Informações: 99594-1049.

… que as sócias Áurea Lombardi e Chris Siqueira recebem convidados e amigos no Solar da Árvore para comemorar os 20 anos do Buffet Síntese do Sabor no próximo dia 20. Parabéns!!