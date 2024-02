Fique Sabendo | Edição 1325

… que no dia 21, o Patteo Urupema Shopping, no centro, inicia o “Urupema em Ritmo”, com aulas de ginástica às quartas de manhã, para mulheres a partir dos 30 anos que, em contrapartida, doarão itens a ser destinados a entidades sociais.

… que do dia 20 a 22, das 10h às 18h, a Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco promove o Bazar do Bem, com 100% das vendas revertidas para a associação, na avenida Frederico Straube, 660, Vila Oliveira.

… que quem quiser fazer uma renda extra nesta Páscoa, ou para os confeiteiros de plantão, a Alumifran Descartáveis já está com vários produtos disponíveis: desde embalagens, pacotes e os deliciosos chocolates.

… que a Gerando Falcões lança a campanha “Carnaval do Bem”, que promove a doação de roupas usadas e ainda tem descontos nos itens dos bazares físicos. Informações: @gerandofalcoes.