Fique Sabendo | Edição 1323

… que José Ferrari está agora com sua academia Mover cadastrada à Gympass, um benefício corporativo que agrega valores saudáveis da empresa aos seus colaboradores. Mais informações: 9 1281-8379.

… que as empresas podem proporcionar comodidade e vários benefícios aos seus colaboradores com o Convênio Shibata, com três opções de cartão: Cesta Básica, Convênio Empresa e Convênio Folha. Saiba mais: (12) 99649-5615.

… que se você busca artigos diferenciados para a sua festa, precisa fazer uma visita às lojas da Alumifran. Além de grande variedade em descartáveis, o destaque vai para as velas de LED e em espiral!

… que o amigo Thales Talarico prepara mais uma edição da Talaricofest em Campos do Jordão, nos dias 15 a 17 de março, com jantar e muita Baden Baden, no Krokodillo Restaurante. As vagas são limitadas, reserve a sua: 9 9864-9711.