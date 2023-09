Fique Sabendo | Edição 1306

… que recebi do Mogi Shopping o convite VIP Primavera Verão para participar no dia 27 do talk show com Suellen Sartorato, no Cinemark, e abertura da exposição Verão 2024, no centro de compras. Não falto!

… que a Suzano foi a vencedora do Prêmio Aplaude 2023, na categoria #Compartilha, com destaque em Educação, pelo empenho no desenvolvimento do Programa Formare, que capacita jovens para o mercado de trabalho.

… que a UMC abriu as inscrições para o vestibular de Medicina 2024. A prova acontece no dia 21 de outubro às 14h na própria Universidade. Inscrições: www.umc.br/vestibularmedicina/.

.. que no dia 19, após a arrecadação de mais de 410 toneladas no Itaquá Rodeio Fest, o Fundo Social de Itaquaquecetuba fez a entrega de 200 cestas-básicas para as Prefeituras de Poá, de Salesópolis e de Mogi das Cruzes.