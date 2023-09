Fique Sabendo | Edição 1304

… que neste mês inicia o Projeto Orquestra Sinfônica Doce Lar/Condeca para atender 70 crianças e adolescentes da Associação Beneficente Doce Lar em parceria com o maestro Lélis Gerson.

… que o Colégio Brasilis realiza no dia 23, no Clube de Campo de Mogi das Cruzes, uma comemoração pelos seus 50 anos. Nesse dia, a instituição também será homenageada pela Câmara Municipal. Grata pelo convite!

… que para quem já está pensando nas festas de Halloween, a Alumifran Descartáveis já tem à disposição dos clientes vários itens de decoração para comemorar a data mais assustadora do ano. Mais informações: 4790- 5880.

… que no dia 13, em sua sede mogiana, o Sebrae-SP apresenta os critérios e etapas para a seleção do 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora no Alto Tietê. Inscrições no site: prefeituraempreendedora.sebrae.com.br.