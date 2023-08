Fique Sabendo | Edição 1303

… que o jornal A Semana é um dos patrocinadores da esperada Oktoberfest Mogi 2023, que será no dia 21 de Outubro, no Clube Náutico Mogiano. Na festa, shows, várias opções de comida e vários tipos de cervejas.

… que o Melinho, querido amigo e ex-colunista do jornal A Semana, retorna à noite com o Rocks Music Bar, com temática voltada ao universo do Rock. A abertura para convidados será no dia 15 de setembro. Informações: @rocksmusicbar.

… que no dia 6, inaugura o Moon GastroBar, onde funcionava a antiga Estação Rodoviária, no centro, com a promessa de virar o novo point da cidade dentro de um ambiente rústico e com toques de modernidade.

… que no dia 1º, a advogada Jeruza Lisboa Pacheco Reis será empossada na Academia Mogicruzense de História, Artes e Letras (AMHAL). Ela vai ocupar a cadeira de número 33, que homenageia Manoel Bezerra de Melo.