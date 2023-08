Fique Sabendo | Edição 1302

… que neste sábado, 26, você tem compromisso com o McDia Feliz! Toda a venda do lanche Big Mac vai para o projeto Tucca. Compre seus tíquetes pelo 94741-7141.

… que os organizadores Karla Martins, Mary Campos, Fabi Cavallini e Saulo Gama realizam no dia 30, às 17h30, o evento “Dia do Corretor”, no auditório Helbor Dual, com o objetivo de agregar os profissionais da área. Informações e adesões: 94772-0618.

… que, visando fortalecer o ensino para alunos de graduação, a UMC tem o Programa de Nivelamento Estudantil, com conteúdo do ensino médio e conhecimentos básicos em disciplinas de uso fundamental à formação.

… que a Unità Colaborativa é parceira do Carequinhas, do Ateliê Lara Mesquita. A artesã confecciona bonecas carequinhas para presentear crianças em tratamento oncológico, patrocinadas pela ajuda de padrinhos. Saiba mais: 95602-2290.