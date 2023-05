Fique Sabendo | Edição 1286

…que foi inaugurado nesta quinta-feira, dia 4, o Subimpério da Festa do Divino Espírito Santo no Mogi Shopping. O altar está instalado no espaço em frente à Kopenhagen e pode ser visitado até o dia 28.

…que no outro sábado, dia 13, o Clube Náutico realiza o Baile do Náutico, com a Banda Kubanacan. Aproveite a venda antecipada de convites: individual, R$ 35, e casal, R$ 60.

…que inspirado nas mamães, o querido amigo estilista, Thales Talarico, lançou uma linha de necessaires, cheias de brilho e super-charmosas. Encomendas: 99864-9711.

…que já está chegando o dia 10, dia de festa para comemorar os 25 anos do jornal A Semana e também desta coluna. Agradeço muito os amigos que adquiriram os convites e fazem questão de brindar com a gente! Super beijo!