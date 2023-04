Fique Sabendo | Edição 1285

. que a nova loja da Renner no Patteo Urupema Shopping conta com um coletor de roupas, calçados e acessórios usados que poderão ser comercializados por meio da plataforma digital Repassa, marca de brechó online do grupo…

… e por falar em Urupema, já estão funcionando as novas unidades do Griletto e do Montana Grill. Os restaurantes, que são da Halipar – Holding de Alimentação e Participações, já estão recebendo os clientes.

…que os papais e mamães precisam conhecer a bb básico Mogi Shopping, que oferece looks de 0 a 8 anos, sempre pensando no conforto dos pequenos e, claro, com opções para todas as ocasiões.

…que no próximo dia 19 de maio, inaugura em Mogi a Loja do Mecânico, com máquinas e ferramentas para mecânica, elétrica, marcenaria, indústria, construção civil, funilaria e jardinagem, dentre outros.