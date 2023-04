Fique Sabendo | Edição 1284

… que estão abertas as inscrições para o vestibular online do segundo semestre de 2023 da UMC, com vagas para os turnos da manhã e noite, em seus mais de 40 cursos. Saiba mais em umc.br.

… que o Kosmos Clube recebe, de 24 a 30 de abril, o São Paulo Tennis Classic, evento com premiação de US$ 15 mil e que contará com grandes nomes do circuito internacional de tênis.

… que os inscritos da OAB Suzano, colaboradores e seus dependentes têm descontos na mensalidade da Unipiaget nos cursos de graduação, que vão a até mais de 50%, e na pós-graduação, com 20%.

… que no próximo dia 6 de maio, às 20h, o Clube de Campo realiza o Botequim Feliz Idade, o primeiro evento do centro de lazer para a melhor idade, com show da querida Henriette Fraissat.