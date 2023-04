Fique Sabendo | Edição 1282

… que no dia 5, no mesmo endereço, a unidade mogiana do Sicoob UniMais Metropolitana reinaugurou seu ponto de atendimento em espaço mais amplo para melhor receber os cooperados.

… que no dia 15, a partir das 10h, no Cemforpe, a UMC promove o Simpósio “Percorrendo Mundo Azul – TEA e suas várias possibilidades”, para falar sobre Autismo.

… que nos dias 18 e 19, a Elgin vai participar da Intersolar Summit Nordeste, em Fortaleza-CE, para apresentar novas soluções para o mercado de energia solar, incluindo o lançamento do seu carregador para veículos elétricos.

… que, para quem quer ficar por dentro das novidades do Shibata, é só salvar (11) 9 4865-0091 em seu celular e enviar uma mensagem pelo WhatsApp com as palavras “OFERTAS E NOVIDADES” para este número e receber as ofertas.