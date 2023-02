Fique Sabendo | Edição 1276

…que o Colégio Técnico Rosa Mariyn segue com matrículas abertas para vários cursos técnicos e livres, com destaque para “Cuidador de Idosos”, profissão em alta.

… que neste domingo, 26, às 15h, o Mogi Shopping promove o Carna Au Au: desfile de pets com direito a concurso de fantasias. Inscrições pelo aplicativo do centro de compras. Fofos!

… que, por meio do ProAC – Programa de Ação Cultural, o cantor Brenô lançou, em seu canal no YouTube, o projeto “Descomplicando o Bolso do Músico”, um guia prático para precificação do trabalho do artista, apresentando seus conceitos e estruturas de maneira descomplicada.

… que todos estamos sensibilizados com a tragédia ocasionada pelas chuvas no Litoral Norte. O Lions Clubes de Mogi está nesta luta e arrecada roupas, itens de higiene pessoal e de limpeza. Se você preferir, pode doar qualquer valor pelo PIX 078.791.62/0001-90.