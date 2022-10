Fique Sabendo | Edição 1257

… que, aproveitando que estamos no Outubro Rosa, ajude a a Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco doando leite em pó integral ou complemento alimentar na Campanha Sacola do Bem do Mogi Shopping. As doações podem ser entregues até dia 30 deste mês.

… que no dia 11, às 18h, o Dr. Ahmad Saada recebe convidados na inauguração do Espaço Odonto Mogi, na Vila Oliveira, uma clínica sofisticada especializada em saúde bucal e estética facial.

… que a Amore Milho do Mogi Shopping também tem delivery! Peça as delícias de milho pelo 91592-1678 e aproveite!

… que, a partir das 14h do dia 22, Andrezza Oliveira recebe clientes e amigos para brindar os dois anos de seu studio Andrezza Oliveira Beauty, no Helbor Office. Obrigada pelo convite, minha querida!