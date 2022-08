Fique Sabendo | Edição 1248

… que a Imtec Engenharia de Fachadas é especializada em restauração, repintura e execução de fachadas novas. A empresa conta com equipe técnica de Engenharia, garantia pós obra e pagamentos facilitados.

… que Iza Leão segue até dia 8 com sua exposição “Arte em Foco”, em cartaz no Central Plazza Shopping em São Paulo, com coordenação de Samir Chelala e Waldireni Morais Chelala. Sucesso!

… que para fortalecer o turismo rural da região, Rodrigo Cordeiro, do Sítio Diretim da Roça, em Cocuera, criou a Rota da Amizade, um circuito de visitação que contempla ainda o Sitio Kitaguchi, Jardim dos Vaga-lumes, Paraiso das Micro Orquídeas, Sítio Matsuo, Casarão do Chá, Flora kamazuka, Cantos da Mata e Sítio Santa Marta.

… que pelo 10º ano consecutivo, a NGK conquistou a premiação Supplier Quality Excellence Award (Prêmio de Excelência em Qualidade do Fornecedor), concedida pela General Motors a seus melhores fornecedores.