Fique Sabendo | Edição 1244

… que o Kumon ganhou, pela 13ª vez consecutiva, o prêmio de Franquia 5 Estrelas, concedido pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, em reconhecimento ao trabalho da rede japonesa que, este ano, completa 45 anos na América do Sul.

… que no dia 29, a querida AnaMarB comemora seu Jubileu de Ouro: “50 anos de dedicação à arte”, reunindo amigos no Rancho da Traíra, com festa organizada pelo expert Thales Talarico.

… que nos dias 15 e 16 de julho, a Pizzaria Via Napoli celebra seus 15 anos com uma linda festa julina, com cortesias e muita diversão no Espaço Kids! Vai ser demais!

… que a campanha Mogi Show de Bola da ACMC, agora com foco nas festas julinas, vai sortear uma churrasqueira a carvão no dia 28. Participe!