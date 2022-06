Fique Sabendo | Edição 1242

… que neste sábado, 25, a partir das 16h, acontece a Festa Junina do Clube Náutico, com comidas típicas, brincadeiras e muita diversão. A entrada é gratuita…

… e continuando com os arraiás da cidade, a escola Saint Thomas realiza sua festa no sábado, 25, no Sítio Delgado, das 11h às 18h e o Colégio Gaspar Vaz fará a comemoração no domingo, 26, na quadra da faculdade Paulo VI, a partir das 12h. Bora aproveitar, gente!

… que até o dia 25, o Mogi Shopping estará presente na ABF Franchising Expo, no Expo Center Norte. O centro de compras, que reúne o maior número de franquias do Alto Tietê, apresenta as possibilidades de novos negócios, com sua gestora e controladora HBR Realty.

… que o programa Pod.falar com a Redação de segunda, que recebeu o economista Welinton dos Santos para falar sobre criptomoedas, está repercutindo no site do Conselho Regional de Economia de SP. Amei!