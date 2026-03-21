O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar de Mogi das Cruzes foi reconhecido nacionalmente ao conquistar o 5º lugar na categoria “Equipes de Saúde, Ambiente e outros Órgãos” da premiação “10+ Colaboradores SISS-Geo 2025”, promovida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), maior instituição de pesquisa biomédica da América Latina.

O resultado coloca Mogi das Cruzes entre as principais referências do país na área de Vigilância em Saúde, em um universo que reúne instituições de diversas regiões brasileiras comprometidas com a produção de conhecimento, monitoramento de riscos e proteção da população.

A premiação integra as ações da Plataforma Institucional Biodiversidade e Saúde Silvestre – SISS-Geo, iniciativa da Fiocruz voltada ao fortalecimento da vigilância participativa em saúde, com foco em zoonoses, arboviroses silvestres e na interface entre saúde humana, animal e ambiental. O reconhecimento valoriza o trabalho técnico desenvolvido pelas equipes municipais e reforça o protagonismo de Mogi das Cruzes na adoção da abordagem de Saúde Única, que integra diferentes áreas para prevenir doenças e promover qualidade de vida.

“É uma grande conquista para o nosso Centro de Controle de Zoonoses, que confirma o compromisso da gestão Mara Bertaiolli (prefeita) e Téo Cusatis (vice-prefeito) com todas as áreas que compõem a Saúde de Mogi. As políticas públicas para a Saúde do município são baseadas, principalmente, no atendimento, na proteção e no cuidado com os mogianos, mantendo sempre a responsabilidade sanitária”, afirma Rebeca Barufi, secretária municipal de Saúde e Bem-Estar. O CCZ de Mogi figura entre as dez melhores equipes do País na categoria, ao lado de importantes instituições de vigilância ambiental e de zoonoses de outras cidades brasileiras. A cerimônia de premiação será realizada no dia 26 de março, em formato virtual, com transmissão aberta pelo canal da VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz no YouTube.

Unidade conquistou o 5º lugar na premiação “10+ Colaboradores SISS-Geo 2025”