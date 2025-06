Finals do Resenha Beach agita o fim de semana

O cenário esportivo do Alto Tietê se prepara para um dos eventos mais aguardados do ano: o FINALS do Resenha Beach, que será realizado nesta sexta e sábado no Balena Esportes, em Mogi das Cruzes. A competição marca o encerramento da 6ª temporada do maior ranking de beach tennis da região, reunindo centenas de atletas das categorias amadora à profissional.

Com mais de R$ 50 mil em premiação, o torneio atraiu ao longo dos últimos três meses mais de 500 participantes, consolidando-se como referência regional. Para a 7ª temporada, prevista para começar em julho, os organizadores já estimam um crescimento de 30% no número de inscritos.

Segundo um dos organizadores, Felipe Palmeira, o sucesso do Resenha Beach está diretamente ligado à estrutura competitiva e acessível do ranking. “Hoje, o Resenha Beach se consolidou como o maior ranking do Alto Tietê, exatamente por organizar jogos competitivos desde a categoria amadora até a profissional, oferecendo premiação justa, vouchers e brindes de patrocinadores, além da liberdade para o atleta jogar em qualquer arena parceira”, explica. “Estamos com uma expectativa de aumento para a 7ª temporada de 30% de atletas inscritos. Para quem quer jogar beach tennis e de fato competir, o ranking Resenha Beach oferece isso, gerando amigos e competitividade, sem esquecer da premiação e da resenha no final.”

Além das disputas nas quadras, o evento também reserva momentos de entretenimento. No sábado, a partir das 19h, a banda Batucada Dez sobe ao palco com um show de duas horas e meia, seguida pela banda Rota23, que trará um repertório repleto de clássicos do rock para animar o público.

Os organizadores Felipe Palmeira, Bruno Castilho e Gustavo Moreno projetam a presença de mais de 1.000 pessoas durante os dois dias de evento, consolidando o FINALS do Resenha Beach como um dos maiores encontros de beach tennis do Alto Tietê.

Maior ranking de beach tennis do Alto Tietê terá premiação recorde, shows e expectativa de mais de mil pessoas em Mogi das Cruzes