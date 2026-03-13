Fim de semana tem ‘Girls Skate Jam’ e ‘Skate Jam Suzano’ com atletas de todo o Brasil

Programação terá competições, atividades culturais e premiações

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, promove no fim de semana (14 e 15), em parceria com a Associação Suzanense de Skate, duas ações voltadas à cultura do skate: o Girls Skate Jam, que será realizado no sábado (14), no Suzano Skate Park, e o tradicional Skate Jam Suzano, no domingo (15), nas escadarias do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa.

A programação reunirá atletas de diferentes regiões do Brasil em competições nas modalidades Street e Park, além de atividades culturais, oficinas e atrações abertas ao público. O “Girls Skate Jam”, realizado das 8 às 19 horas no Suzano Skate Park, busca incentivar a participação feminina no esporte e ampliar a presença das mulheres na modalidade. As disputas serão divididas nas categorias Street e Park, nos níveis iniciante e Pro Open. As iniciantes receberão medalhas de participação, enquanto as melhores colocadas da categoria Pro Open terão premiação em dinheiro. A campeã da Street Pro Open também ganhará uma viagem para conhecer a skatista Rayssa Leal e participar do evento “Rolê das Minas”.

No domingo (15), também das 8 às 19 horas, ocorre o “Skate Jam Suzano”, nas escadarias do Paço Municipal, reunindo skatistas de diferentes estados em disputas no formato jam session, no qual os atletas realizam manobras de forma livre e simultânea. A competição prevê premiação em dinheiro e garantirá ao campeão uma vaga no Tampa Am, nos Estados Unidos, com passagem, inscrição e hospedagem incluídas.

Além das competições, os dois dias de programação contarão com oficinas de pintura, área de food trucks, espaço kids e pista destinada a iniciantes. Para o presidente da Associação Suzanense de Skate e organizador do evento, Davison Fortunato, conhecido como Bob, o encontro representa a força da comunidade do esporte. “O skate sempre foi mais do que competição. Ele é amizade, troca de experiência e uma forma de ocupar os espaços da cidade de maneira positiva”, afirmou.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, destacou a importância das iniciativas para o município. “Suzano tem se consolidado como um importante ponto de encontro para a cena do skate. Eventos como esses ajudam a revelar novos talentos, incentivam a prática esportiva e fortalecem a cultura urbana entre os jovens”, finalizou.

Crédito: Luana Bergamini/Secop Suzano

Atletas de diferentes regiões do Brasil participam neste fim de semana do Girls Skate Jam e do Skate Jam Suzano