Fim de semana será dedicado ao teatro no Espaço Opereta 

No próximo final de semana, o Espaço Cultural Opereta recebe dois grupos teatrais para única apresentação em Poá. No próximo sábado (6), a Cia. Paulicea de Teatro traz à cena a peça “Rio João”, às 19 horas. No domingo (7) é a vez da Cia. As Marias trazer o espetáculo “Trilogia das Dansadeiras – Capítulo 1: Barganhando a morte e a vida”, às 17 horas. As entradas são gratuitas, com retirada de ingressos 1 hora antes no local.

Inspirados pela vida e obra do dramaturgo João das Neves, a Cia. Paulicea traz à cena o espetáculo “Rio João” celebrando o teatro, o canto e a dança para recriar universos pulsantes de vida. “Rio João” junta também em sua correnteza, outros afluentes como as vozes, corpos e memórias de seus intérpretes, que compartilham e recriam suas trajetórias artísticas em constante diálogo com teatro libertário de João.

Com canções compostas especialmente para o espetáculo, a proposta é criar um espaço de celebração junto ao público, promovendo um encontro que faça conectar com a dor e o riso de viver no Brasil de forma intensa e criativa, assim como o ator, poeta e fundador do Grupo Opinião fez em vida. Neves morreu em 2018, de um tumor ósseo. A produção tem o apoio do Programa de Ação Cultural (ProAC Editais), da Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo e da Cooperativa Paulista de Teatro.

Oficina

Em contrapartida ao espetáculo “Rio João”, a Cia. Paulicea de Teatro oferece gratuitamente a oficina “Dramaturgias Libertárias” com Solange Dias, dramaturga da obra, no dia 13 de abril, a partir das 9 horas, no Espaço Opereta.

A partir de fotos icônicas de resistência e luta dos países da América Latina contra governos autoritários, a proposta é experimentar a escrita de cenas curtas trabalhando a potência dessas imagens. As inscrições já estão abertas até o dia 10 de abril em linktr.ee/ciapauliceadeteatro.

Cultura popular

No domingo, a Cia. As Marias, de São Bernardo do Campo-SP traz “A Trilogia das Dansadeiras”. Neste primeiro capítulo, uma história que se trama na outra, trocando tristeza por alegria por meio de danças, cantos, versos e bonecos. Uma trupe de artistas viajantes chegam para animar a festa de uma Velha, que está Comemorando seus 333 anos e tentando trapacear a Morte para prolongar a sua estada na terra. Comadres de muito tempo, Velha e Morte, mostram que os rios que se cruzam, deságuam nos mistérios dos imaginários femininos e suas encantarias. A produção também tem apoio do ProAC nº 01/2022 de montagem inédita de espetáculos de teatro.

Local

O Espaço Cultural Opereta é localizado na região central, próximo à estação Poá da CPTM e possui ambiente alternativo e muito procurado pelo público de artistas, coletivos e produtores culturais da região do Alto Tietê. Com capacidade para 70 pessoas, oferece infraestrutura básica de som e luz para apresentações de shows, peças teatrais, bar e área externa de convivência.

SERVIÇO

Rio João

Data: 06/04

Horário: 19h

Classificação: 12 anos

Trilogia das Dansadeiras – Cap. 1: Barganhando a morte e a vida

Data: 07/04

Horário: 17h

Classificação: 14 anos

Oficina de Dramaturgia

Data: 13/04

Horário: das 9h às 13h

Inscrições: até 10/04 pelo link: http://linktr.ee/ciapauliceadeteatro

Valor: Grátis (retirada de ingressos 1h antes no local)

Local: Espaço Cultural Opereta – Rua Dr. Emílio Ribas, 168, Vila Sopreter, Poá SP

Informações: 11 4634-1175 (WhatsApp)