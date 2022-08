Fim de semana no Sesc Mogi tem atividades para toda família

O fim de semana do Dia dos Pais terá várias atividades no Sesc de Mogi. Confira:

Mostra de Repertório Cia Circo de Bonecos

As desculpas que as crianças inventam na hora de dormir são o mote do espetáculo. Qualquer pretexto costuma ser válido para brincar mais um pouco: fome, sede, medo e até a insônia! Dois palhaços, interpretados pelos atores-manipuladores da Cia. Circo de Bonecos, reuniram todas essas justificativas – e várias outras – em uma única noite de insônia. A falta de sono é também o motivo para a animação de objetos que contam pequenas e poéticas histórias.

A Cia Circo de Bonecos é uma companhia profissional de teatro de bonecos que desde sua origem, em 1999, se destaca pela qualidade de seus espetáculos e pela busca constante de inovações técnicas, plásticas e pesquisa contínua na relação entre as linguagens do Teatro de Animação, o jogo clownesco e a mímica. Há 22 anos a companhia trabalha com a criação e apresentações de espetáculos e a formação de novos artistas na linguagem do teatro de animação através de oficinas e estágios.

Dia 13/8, sábado, das 16h às 17h

Tenda| Livre | Grátis – Sem retirada de ingressos

Vivências e Oficinas no Fim de Semana

Aves Daqui

Com Agente de Educação Ambiental

Divertida, desafiadora, democrática e instrutiva. A observação de aves é uma prática fácil e que pode ser feita em diversos lugares, a qualquer momento e com poucos ou até nenhum recurso.

Nessa caminhada pelo Sesc Mogi das Cruzes, vamos conhecer e reconhecer as espécies de aves que visitam, a Unidade com o auxílio de binóculos, guia de identificação, olhos afiados e ouvidos apurados.

Dia 13/8, sábado, das 9h às 11h

Praça da Convivência

Livre | Grátis – Sem retirada de ingressos

Abracabana

com Cia Volta e meia

As cabanas são um dos lugares preferidos das crianças. Há um mistério que as convida a entrar e descobrir quais surpresas estão guardadas em seu interior. A brincadeira de explorar e investigar torna-se instigante neste ambiente lúdico. Em cada cabana, elementos surpresas para sentir, tocar, descobrir através dos sentidos: objetos sonoros, texturas diversas, cores, cheiros, espaços e formas. As cabanas produzidas em papelão com elementos para a exploração sensorial em seu interior. Ludoeducadores fazem o acolhimento e a mediação necessária.

Dia 13/8, sábado, das 14h30 às 16h

Gramado Pista

Livre |Grátis

Brincando com Fósseis

Com André Costa – Buriki Educacional

Os participantes terão oportunidade de tocar e observar alguns fósseis, aprenderão sobre os processos de fossilização e qual a importância desses materiais para a ciência. Tudo de forma simples e descontraída respeitando a linguagem para a faixa etária envolvida. No final da atividade, cada participante receberá uma réplica em gesso para ser pintada.

Dia 14/8, domingo, das 14h às 16h

Centro de Educação Ambiental

Livre | Grátis – Sem retirada de ingressos

Colagem Amuleto

Com Mariana da Matta

A colagem é uma técnica que, por meio de metáforas visuais, proporciona a experiência de pensar e criar novas realidades. Nesta oficina, a prática da colagem manual é trabalhada de uma forma diferente, construindo um objeto pendente e tridimensional, como um amuleto pessoal. No imaginário popular, este é um objeto que inspira motivações e representa sorte e proteção. A partir da pesquisa imagética durante a atividade, participantes selecionam figuras e compõem colagens que representam elementos de força e desejo de novas realidades. Como resultado, constroem seus amuletos pessoais com as colagens pendentes, que podem ser posteriormente pendurados, como objetos motivadores.

Mariana da Matta é artista visual, designer gráfica, terapeuta integrativa e editora do selo de publicação independente Sismo. Pesquisa processos criativos transdisciplinares e relações entre arte e saúde. Realiza projetos culturais e oficinas de artes visuais. É produtora cultural e arte-educadora no Ateliê Selvageria.

Dias 13 e 14/8, sábado e domingo, das 14h às 17h

14 anos | Grátis – Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência

Esportes e Atividades Físicas para Todos