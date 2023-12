Filme sobre o rio Tietê será lançado em 2024

Apresentar o rio Tietê, mostrando o percurso percorrido pelas águas a partir da nascente, na Serra do Mar em Salesópolis, passando por Biritiba Mirim até chegar a divisa entre Mogi das Cruzes e Suzano. Essa é a proposta do documentário longa-metragem ‘Tietê: Águas Verdadeiras’, dos diretores Rodrigo Campos e Denise Szabo, que está em fase de produção. Financiado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC), o projeto é um registro histórico de um dos principais cursos d’água do país – e que pede socorro.

O filme vai além do registro de paisagens e recorte de informações, já que se propõe a fazer uma recuperação histórica, pautada pela memória afetiva compartilhada pelos moradores das regiões abordadas. “Estamos propondo um resgate cultural e social, uma possibilidade de reconexão histórica, que aflora o sentimento de pertencimento e desperta nas futuras gerações a consciência de preservação”, dizem os diretores.

Além de belas imagens que comprovam que sim, ainda há vida no curso d’água, o filme conta com depoimentos fortes e pontuais, como as histórias contadas por Dona Terezinha, que vive em Salesópolis e teve o prazer de passar a infância em uma casa onde biólogos e pesquisadores descobriram, na década de 1950, que mais do que lar de uma família, era o abrigo da nascente do rio Tietê.

Também há, no filme, importantes apontamentos ambientais, como os feitos por Victor Kinjo, músico e ambientalista, e Alexandre Hilsdorf, professor e especialista em ictiofauna que fornecem detalhes da situação crítica relacionada à poluição e constantes mudanças de dinâmica no caminho do Tietê.

As gravações tiveram início no dia 22 de setembro, quando é celebrado o Dia do Tietê. Os primeiros sets de filmagem foram em Guararema e em Salesópolis. A previsão de lançamento de ‘Tietê: Águas Verdadeiras’ é para 2024.