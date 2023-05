Filafro Pop Orquestra faz apresentação inédita no Sesc Mogi

A Filafro Pop Orquestra – grupo musical da Filarmônica Afrobrasileira, formado por cordas, sopros e percussão – sobe ao palco do Sesc Mogi das Cruzes sob a regência do maestro Josoé Polia, e recebe a cantora Izzy Gordon para mostrar a diversidade cultural herdada com a diáspora africana ao mundo Afro Atlântico. O repertório abrange diferentes ritmos e gêneros musicais, como o samba, jazz, tango, kizomba, choro, blues, entre outros.

O concerto será nesta quinta, dia 25, a partir das 20h, e tem entrada grátis.

Josoé Polia, fundador e responsável pela direção artística e musical da orquestra explica que a Filafro Pop é conhecida pela exigência na seleção de seu repertório. É uma orquestra composta de grandes músicos, entre eles o contrabaixista Sidiel Vieira, os pianistas Yaniel Matos e Pepe Cisneros, o guitarrista Gileno Foinquinos, o violinista Renato Pereira e o trompetista Sidmar Vieira.

Izzy Gordon confirmou seu talento como cantora no musical “Emoções Baratas” (JoséPossi Neto). Em 1993 gravou no disco “23”, de Jorge Ben Jor, com quem saiu em turnê. E deixando claro seu potencial eclético, fez backing vocal para o Deep Purple. A artista circula por todos os eventos e festivais de jazz e blues do Brasil. Já se apresentou nos melhores palcos do país e inúmeros eventos populares. Seu primeiro álbum, “Aos Mestres com Carinho” de 2005, foi também uma homenagem à sua tia, cantora e compositora Dolores Duran.

Dia 25/05, Quinta, das 20h às 21h15

Tenda – Sem Retirada de Ingressos – Grátis