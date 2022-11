Fifa escala trio de árbitras pela 1ª vez na história da Copa masculina

A Fifa anunciou, na tarde de ontem, a escalação de três mulheres para comandarem a arbitragem de Costa Rica x Alemanha, jogo da 3ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo que acontece na quinta-feira (1º).

É a primeira vez na história do torneio que a entidade escala um trio feminino para trabalhar em campo durante partida oficial.

A francesa Stéphanie Frappart será a árbitra do duelo, que vale vaga nas oitavas de final. A brasileira Neuza Back atuará como uma das bandeirinhas e terá a companhia da mexicana Karen Diaz, que também vai trabalhar como assistente.

A brasileira Neuza Back será assistente no jogo de amanhã

“É um evento histórico”, escreveu a Fifa no comunicado em que divulgou a escala.

O trio feminino acabou escolhido em uma importante partida do mundial: tanto a Costa Rica quanto a Alemanha têm chances de classificação — a chave ainda conta com Espanha e Japão.

Confirmação depois de muita espera

A edição de 2022 da Copa do Mundo é a primeira que conta com mulheres entre os juízes convocados pela Fifa. São seis no total: três árbitras e três auxiliares.

A FIFA anunciou seu perfil no twitter: ” É um evento histórico”

Mesmo assim, o trio que trabalhará em Costa Rica x Alemanha precisou esperar bastante: depois de 32 jogos — metade dos organizados do torneio —, nenhuma delas acabou participando, dentro de campo, de jogos oficiais. Enquanto isso, alguns homens chegaram a apitar mais de uma vez.

O problema foi parcialmente solucionado hoje com a escalação de Stéphanie Frappart, Neuza Back e Karen Diaz.

Kathryn Nesbitt (EUA), Yoshimi Yamashita (Japão) e Salima Mukansanga (Ruanda), por outro lado, continuam aguardando uma iniciativa da Fifa.