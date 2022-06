Festival Vegano + Cultura será realizado neste domingo

Neste domingo (05/06), a sede da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, no Centro, será sede para o Festival Vegano + Cultura – edição junina. A ação tem apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria do Verde e também da Coordenadoria Municipal de Turismo. Serão comercializados diversos pratos elaborados com ingredientes sem origem animal, além de diversas opções de presentes, cultura e lazer.

O evento faz parte da programação do Junho Ambiental, será das 11h às 18h e contará com danças, decorações típicas e muita música. Entre os expositores, haverá especialistas em doces e salgados veganos comercializando diversos quitutes de quermesse. Os visitantes também poderão participar das aulas de zumba e ioga, além de uma minipalestra sobre sustentabilidade.

A novidade desta edição será o trabalho de conscientização sobre a redução do lixo. “A parceria com a Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente amplia esse importante tema, que é a nossa responsabilidade sobre o lixo que produzimos”, explica o organizador, Paulo Monteiro.

O Festival Vegano tem como principal objetivo conscientizar as pessoas sobre o veganismo como estilo de vida em respeito aos animais, além de multiplicar informações sobre alimentação saudável e Meio Ambiente sustentável.

Durante o evento será possível realizar a adoção de cães e gatos e também adquirir produtos pet nas mini lojas parceiras.

A sede da Secretaria do Verde e Meio Ambiente fica na rua Braz Cubas, 470, no Centro de Mogi das Cruzes.