Festival Vegano + Cultura realiza evento especial para crianças

O Festival Vegano + Cultura chega à sua 16ª edição com uma programação especial em comemoração ao Mês das Crianças. Será realizado no domingo dia 23 de outubro, a partir das 10 horas, na sede da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. O endereço é rua Braz Cubas, nº 470, no Centro.

Além da programação planejada especialmente para o público infantil, o Festival Vegano + Cultura mantém atrações tradicionais como a culinária vegana, artesanatos, aula de ritmos, ioga e feira mística e pequenas palestras sobre conscientização ambiental. Haverá, ainda, monitoria de brincadeiras para as crianças e apresentação musical (violino, piano e cordas) da Escola de Música Massaro.

O carro-chefe são as comidas e produtos elaborados com ingredientes sem origem animal, mas a edição do Mês das Crianças reunirá também expositores de artesanatos, brinquedos, cosméticos e bebidas. Haverá, ainda, arrecadação de tampinhas plásticas e ração para animais carentes e a venda de produtos pet pelas lojas parceiras.

O Festival Vegano tem como objetivo principal conscientizar as pessoas sobre o estilo de vida que respeita os animais, além de promover qualidade de vida e multiplicar informações sobre alimentação saudável e Meio Ambiente sustentável. A entrada e as atividades são gratuitas.

Data: Domingo, 23/10/2022

Horário: das 10h às 18h

Local: Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente

Endereço: rua Braz Cubas, nº 470, no Centro