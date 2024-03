Festival terá 2ª degustação com novas receitas neste sábado

O 1º Festival Gastronômico Mistura Mogiana, promovido pela Prefeitura de Mogi, segue neste sábado (2/03), no Parque Leon Feffer, com a segunda degustação, com novas receitas. Os pratos selecionados participarão da etapa final, marcada para o dia 16 de março.

O prefeito Caio Cunha esteve no evento no primeiro dia, no último sábado, ao lado da vice-prefeita Priscila Yamagami, de secretários municipais e funcionários das pastas que trabalharam na organização do evento. O chef de cozinha Érick Jacquin foi uma das atrações.

O Mistura Mogiana foi realizado no espaço de eventos existente no Leon Feffer e contou com barracas onde foram expostos alimentos típicos da região, como caqui, nêspera e shimeji. Esses produtos também foram utilizados nas receitas preparadas pelos concorrentes. As pessoas que estavam no local receberam senhas e participaram da degustação dos pratos.

O festival terá ainda uma degustação pública no dia 9 de março, sempre no Parque Leon Feffer, a partir das 11 horas. Será usado o mesmo sistema para todas as degustações: distribuição de senhas para o público presente e a seleção de receitas para a etapa final.

O Festival conta ainda com apresentações artísticas. O Mistura Mogiana também dará origem a um livro, que será um roteiro cultural e gastronômico de Mogi das Cruzes, trazendo informações sobre receitas feitas com produtos locais e típicos.